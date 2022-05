4 Tendenze Fotografiche del 2022

Quali sono le nuove tendenze del mondo della fotografia?

La fotografia è un’arte unica a cui appassionarsi scatto dopo scatto. Oltre a voglia di imparare, pazienza, e costanza, nella fotografia è richiesta una passione che spinge a trovare sempre nuove frontiere da raggiungere.

L’editing fotografico fatto con programmi come Photoshop o Gimp è sempre più parte integrante del mondo della fotografia. Tuttavia, le nuove tendenze dicono qualcosa di diverso, e non sempre includono un utilizzo massiccio di colori e modifiche artificiali.

1. Qualità reale

La fotografia digitale e la grafica computerizzata fanno parte della nostra vita quotidiana. Pubblicità e intrattenimento ne fanno un uso considerevole, ma non tutti i fotografi sono d’accordo.

Nonostante l’editing post-produzione sia molto importante, sempre più fotografi ricercano in natura gli stessi effetti ricreati al computer in un secondo momento.

Giochi di luce e riflessi, ripresi da specifiche angolazioni e con obiettivi e fotocamere adatte, nel 2022 sono utilizzati per immortalare al meglio i colori, le sfumature, e ridurre il lavoro digitale.

Nonostante sia richiesta un bel po’ di esperienza per fare a meno dell’editing computerizzato, facendo pratica sul campo e con i giusti consigli reperibili online si possono scattare foto naturalmente incredibili.

Scatti realistici meritano sempre di essere conservati con cura per preservare la qualità della carta e dei colori. A tale scopo, scegli un album fotografico dai dettagli curati, capiente e di qualità, così durerà più a lungo. Inizia la ricerca del tuo album foto online qui, e trova quello ideale per te.

2. Fotografie dall’alto

L’uso dei droni in fotografia è ormai una pratica consolidata.

Scatti dall’alto degni di nota sono però tutt’altro che semplici da ottenere: bisogna saper manovrare al meglio il drone e trovare l’angolazione e l’altezza ideali in base al soggetto da riprendere.

Luoghi naturali, monumenti, grandi eventi con molte persone, orizzonti, e anche singole persone sono tutti soggetti perfetti per foto con drone.

Promemoria: spesso sono richieste licenze e permessi speciali per utilizzare il drone in determinati luoghi e in molte nazioni, quindi è meglio informarsi per tempo.

3. Fotografia attivista

Le varie forme di attivismo rendono un grande servizio a tutta la popolazione mondiale.

È possibile dare voce a chi è in difficoltà e non viene sentito anche e soprattutto con la fotografia.

Grazie ai social e ai blog presenti online, creare contenuti fotografici che riprendano persone in difficoltà ed emarginati dalla società è un modo di fare fotografia che attira l’attenzione, facendo del bene.

Con il giusto soggetto ripreso nel momento ideale, si possono raggiungere livelli di visibilità molto alta, e unire l’utile al dilettevole.

4. Minimalismo e Surrealismo

Il minimalismo, come dice lo stesso nome, è rimuovere il superfluo.

In fotografia significa liberarsi di qualsiasi elemento di cui lo scatto può fare a meno.

Una foto minimalista deve essere esteticamente bella, soddisfare appieno i sensi con pochi elementi, tutti fondamentali a trasmettere un messaggio chiaro.

Di contro, il surrealismo fotografico consente di sperimentare attraverso l’unione di realtà e subconscio, offrendo una fotografia da interpretare meravigliandosi.

La fotografia è un’arte in continua evoluzione: sperimenta con le ultime tendenze e crea album dei ricordi da sfogliare per anni.