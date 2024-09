Bitcoin e le altre altcoin pompano in seguito al taglio dei tassi della Fed statunitense

Nella serata di ieri la Fed statunitense ha preso una decisione cruciale per le sorti del mercato delle criptovalute, abbassando i tassi di interesse di 50 punti base e portandoli a un intervallo tra il 4,75% e il 5%.

Grazie a questo taglio, gli investitori hanno portato BTC e le altre altcoin a riprendere la loro corsa: Bitcoin è sopra i $62.000 ed Ethereum sopra i $2.400, ma anche gli altri asset registrano una crescita che va fino al 15% nelle 24 ore.

Nel frattempo Arthur Hayes, fondatore di Bitmex, prevede la caduta delle banche centrali a favore di un cambiamento nella gestione delle politiche monetarie.

La situazione ha favorito anche la prevendita di Memebet Token, che ha raggiunto $250.000 e che ha lanciato il Casino Launch Gleam, una competizione che premia la community per l'acquisto di token, l'interazione con i social e l'iscrizione al casinò.

La Fed statunitense taglia i tassi di interesse di 50 punti base

La Federal Reserve statunitense ieri ha confermato le aspettative e ha abbassato i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli a un intervallo compreso tra il 4,75% e il 5%.

"Il Comitato ha acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2% e ritiene che i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione e inflazione siano più o meno in equilibrio", ha affermato nel suo comunicato stampa.

La decisione di tagliare di 50 bps in questo momento dimostra come l'economia stia lottando più di quanto si sia pubblicamente lasciato intendere, un cambiamento che segnala che la banca centrale è ora in modalità di controllo dei danni.

Bitcoin storicamente ha avuto benefici da azioni simili, in quanto appare come valida copertura contro l'inflazione e la svalutazione della moneta fiat tradizionale. Tuttavia, la velocità e la dimensione di questo taglio potrebbero indicare che la Fed vede qualcosa di più minaccioso all'orizzonte.

Per questa ragione, c’è la possibilità che tale mossa potrebbe portare a una maggiore volatilità in tutti i mercati, compreso quello delle criptovalute.

L'impatto storico del taglio dei tassi della Fed sui mercati

Quello di ieri è stato il primo taglio dei tassi da parte della Fed da marzo 2020, quando la banca centrale abbassò i rendimenti di 100 punti base nel pieno della pandemia di Covid. In quell'occasione, il mercato delle criptovalute registrò uno dei crolli più violenti della storia, con il BTC in calo del 38,9%.

Storicamente un taglio dei tassi da parte della Fed è solitamente associato a un immediato calo dei prezzi: nel gennaio 2021, quando la Fed ha abbassato i tassi di 100 punti, ha dato vita a un mercato ribassista.

Tuttavia, i rallentamenti della liquidità, pur innescando storicamente un calo iniziale dei prezzi, finiscono poi per favorire uno scenario rialzista: per esempio il periodo d'oro che va da aprile 2009 a ottobre 2025, quando i tassi sono rimasti vicini allo zero, sull'obiettivo dello 0,15%, vide l'indice S&P500 aumentare del 150% passando da 800 a 2000 dollari.

In effetti è quello che è accaduto ieri, quando Bitcoin è salito prima a $61.000, subito dopo l’annuncio della Fed, per poi riscendere a $60.000 e a mantenersi a $62.000 nella giornata di oggi.

Arthur Hayes, Chief Investment Officer di Maelstrom e co-fondatore di BitMEX, esprime le sue preoccupazioni riguardo il taglio dei tassi da parte della Fed, che secondo lui indebolirà il dollaro, portandolo a un nuovo rialzo nei confronti dello yen giapponese.

La banca centrale giapponese (BOJ) sta attraversando una fase opposta, in cui si sta orientando verso un aumento dei tassi. Hayes sostiene invece che il mercato delle criptovalute attende un futuro luminoso, in cui gli asset digitali diventeranno l'unica soluzione per sfuggire al sistema marcio del debito globale.

Le altcoin seguono Bitcoin e lo stesso fa la prevendita di Memebet Token

Il taglio dei tassi ha portato anche gli altri asset a registrare un’interessante ripresa: la crescita è generale e raggiunge il 15% per alcune altcoin. Ethereum è sopra i $2.400, mentre le altcoin con il maggiore rialzo sono AVAX con il 10,63%, NEAR con l’11,65%, SUI con il 12,73% e TAO con il 14,78%.

Anche Memebet Casino, un nuovo progetto, ha dato vita a un token, denominato Memebet Token, che sta riscuotendo grande successo in prevendita, infatti ha raggiunto quota $250.000.

Il casinò offrirà un'ampia gamma di giochi da casinò, slot e scommesse sportive, per i quali si potranno usare, e qui sta l’innovazione, varie meme coin, come Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), Shiba Inu ($SHIB), Floki ($FLOKI) e così via.

Acquistando i token $MEMEBET in prevendita si vanno inoltre a sbloccare una serie di vantaggi, come le ricompense tramite airdrop, bonus speciali e l'accesso ai prossimi Memebet Casino Lootbox, con premi reali e bonus del casinò.

Gli scommettitori più assidui e i grandi detentori di token $MEMEBET possono inoltre ottenere l'accesso a un'esclusiva comunità VIP Degen. Inoltre, il Memebet Casino incorpora un elemento di scommessa play-to-earn (P2E), che offre ricompense più elevate ai giocatori che scommettono di più sulla piattaforma.

Oltre all’airdrop, rivolto ai primi investitori del progetto, che riceveranno una quota dei 400 milioni di token $MEMEBET assegnati per le ricompense e del quale è partita la prima stagione, ci sono anche altre novità introdotte dal progetto.

La prima è una campagna denominata Casino Launch Gleam, una competizione Gleam che durerà fino al lancio del casinò e all'inizio dell'airdrop delle scommesse, e che premia la community per l'acquisto di token, l'interazione con i social e l'iscrizione al casinò.

Come si può notare, quindi, $MEMEBET ha grandi potenzialità di crescita: ecco l’analisi del progetto e delle sue potenzialità da parte del noto youtuber crypto Felice Grimaudo.

Per partecipare alla prevendita, basta accedere al sito web del progetto e collegare il proprio wallet alla pagina. Si potrà poi usare un token tra ETH, USDT, BNB o POLY per l’acquisto o ancora una carta bancaria.

Memebet Casino è stato inoltre sottoposto a un audit completo da parte di Coinsult, che ne ha accertato l’affidabilità. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità del progetto, infine, è possibile entrare a far parte delle community di Memebet su X e Telegram.

VISITA IL SITO UFFICIALE DI MEMEBET