Coronavirus: stazionario il tasso di positività (14,02%), nella nostra provincia oggi 30 nuovi casi

Sono 344 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2.452 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività pari al 14,02%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 30, a Savona 61, a Genova 176 e a Spezia 77. Oggi il numero dei ricoverati è in lieve aumento, 2 in più di ieri su scala provinciale. Stabili le terapie intensive dove si trovano tre pazienti.

Oggi non si registrano vittime mentre le persone che si trovano in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio sono, in totale in Liguria, 13.858 (+54).

Sotto il bollettino completo.