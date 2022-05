SanremoNews all’Università di Helsinki per il lavoro sul fact-checking nel Giorno della Vittoria (Foto)

Il Giorno della Vittoria era atteso come potenziale svolta nelle dinamiche del conflitto tra Russia e Ucraina tra le ipotesi di un possibile inasprimento dello scontro e la prospettiva di nuove provocazioni all’Occidente.

Per i media di tutto il mondo una prova concreta sull’importanza di diffondere informazione corretta, vera e verificata evitando le trappole sempre più frequenti sul cammino del racconto di un conflitto che è terreno fertile per i diffusori di fake news.

Insieme alla delegazione dell’Ordine dei Giornalisti Liguri presente in questi giorni in Finlandia, SanremoNews ha partecipato al laboratorio di fact-checking con l’organizzazione locale FaktaBaari all’Università di Helsinki seguendo l’evoluzione della comunicazione media internazionale attorno alla parata del Giorno della Vittoria.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube sono stati i campi d’azione per il gruppo di lavoro impegnato nella ricerca di notizie da analizzare e approfondire. Curioso, in particolare, l’approfondimento sul fenomeno dei commenti con il numero “200” sotto le dirette diffuse sui social media di tutto il mondo, una possibile operazione di disturbo nei confronti dei russi nel nome del ‘Cargo 200’ utilizzato per riportare in patria i cadaveri dei soldati del Cremlino.

Nel pomeriggio il lavoro è proseguito con l’incontro all’Università ‘Haaga-Helia’ per l’analisi sui corsi di fact-checking, mentre domani è in programma un focus insieme all’Agence France Press.