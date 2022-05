La Valle Impero unità nello sport e nella solidarietà: a Pontedassio si celebra la giornata mondiale della Croce rossa (foto)

Nella giornata di ieri dopo l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Chiusavecchia e il bel momento di sport per ricordare il campione Piero Natta, la Valle Impero si è riunita intorno ai Volontari della Croce Rossa di Pontedassio che opera su tutto il territorio e in particolare per gli 8 comuni dell’entroterra. Nella Settimana Mondiale dedicata alla Croce Rossa, dall’1 all’8 maggio, le amministrazioni comunali della Valle Impero hanno accolto ed esposto la bandiera di questa organizzazione. Mentre ieri sulla piazza di Pontedassio è stata festeggiata la Giornata Mondiale della Croce Rossa con tutti i volontari del Comitato locale. Il Presidente Paolo Cossu e i consiglieri Angelo Glorio, Marcella Mattucci e Elena Saldo hanno consegnato un riconoscimento ai militi che si sono distinti per l’attività prestata nel periodo della pandemia. La Croce Rossa ha voluto omaggiare con una medaglia anche le associazioni attive nell’ambito del comune di Pontedassio, per sottolineare l’importanza del loro ruolo e la stretta collaborazione che accomuna queste realtà. Gli amministratori della Valle Impero hanno invece premiato con le Croci di anzianità i volontari Cri presenti da 25 anni e da 15 anni.

“Nel 1990 nasce a Pontedassio la prima Delegazione del Comitato Cri di Imperia. Nel giro di pochi anni, grazie alla partecipazione fattiva di tanti volontari, siamo riusciti a crescere e a creare nel 1994 la Cri di Pontedassio. Da allora operiamo a salvaguardia dell’entroterra e di tutto il territorio. Un servizio importante e indispensabile per tutti i cittadini” afferma Paolo Cossu Presidente Cri.

Al termine della celebrazione il rinfresco preparato da tutte le proloco unite per l’evento.