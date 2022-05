Sanremo: con il bando Pinqua finanziato un progetto per la Pigna, Bellini "Centro storico merita di essere riqualificato"

"C'è davvero grande soddisfazione per l'approvazione del progetto relativo alla Pigna all'interno del bando Pinqua"

"In commissione abbiamo avuto modo di prendere visione del progetto. Si tratta di un intervento importante per il nostro centro storico che è uno dei più importanti della Liguria - sottolinea Bellini - merita di essere riqualificato e grazie a questo progetto otterrà un valore aggiunto, incentivando l'ambito turistico per noi importantissimo. E' il momento di fare i complimenti alla amministrazione e ai tecnici che hanno seguito il progetto con professionalità permettendoci di raggiungere questo prestigioso risultato".