Covid in Liguria: 1134 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 160 in provincia di Imperia

Sono 1.134 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 10.663 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 160, a Savona 165, a Genova 607 e a Spezia 202. Oggi il numero dei ricoverati è in lieve crescita, 42 in provincia (1 in più di ieri). Stabili le terapie intensive, 4.

Oggi si registra anche la morte di una donna positiva ricoverata. Si tratta di una 74enne, paziente del Policlinico San Martino di Genova. Il bilancio dei decessi sale a 5.291 da inizio pandemia. Calano a 14.607 (-207) i pazienti in isolamento domiciliare.

Sotto il bollettino completo.