SanremoNews a scuola di fact-checking in Finlandia con l’Ordine dei Giornalisti Liguri

È iniziata oggi la spedizione di SanremoNews insieme alla delegazione di giornalisti liguri che partecipano a un approfondito corso di fact-checking organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Liguri in Finlandia. Il corso è parte delle formazioni internazionali finanziate dal programma Erasmus+.

I 6 giorni a Helsinki inizieranno già nel weekend con un laboratorio pratico insieme al partner del progetto ‘Faktabaari’ e proseguirà nei giorni successivi con applicazioni pratiche di fact-checking tra università, scuola, web, giornalismo e strumenti di OSINT. Il programma prevede anche visite e attività culturali per immergersi al meglio nella cultura del Paese ospitante: l’isola di Suomenlinna, patrimonio Unesco; la Oodi Library, non solo una biblioteca, ma un vero centro culturale partecipato; Kaapelitehdas, ex fabbrica di cavi riqualificata come centro culturale già grande della Finlandia.

SanremoNews prende così parte al secondo progetto di formazione e aggiornamento professionale sviluppato dall’Ordine dei Giornalisti Ligure su temi deontologici e in collaborazione con le istituzioni culturali finlandesi, da anni all’avanguardia per il contrasto alle fake news.

Terminata la formazione all’estero, SanremoNews si occuperà del trasferimento sul territorio dei contenuti acquisiti con attività in scuole e centri culturali oltre a corsi di aggiornamento professionale. Il progetto ‘Stop Fake News’, ad esempio, ha già previsto una ventina di incontri nelle scuole elementari, medie e superiori con oltre mille alunni coinvolti; la prossima settimana, inoltre, è previsto un corso di aggiornamento professionale con un evento formativo a Sanremo.