Ventimiglia: dopo il rinvio di venerdì scorso, convocato per martedì prossimo il Consiglio comunale

Dopo il rinvio di venerdì scorso, a causa della mancanza del numero legale, torna martedì prossimo il Consiglio comunale di Ventimiglia. E’ stato convocato in seconda convocazione alle 20.

All’ordine del giorno, dopo le mozioni, interpellanze e interrogazioni, una serie di ratifiche a delibere di Giunta. Quindi in discussione il piano finanziario e delle tariffe Tari per il 2022, l’approvazione del rendiconto per la gestione 2021 e la designazione del Consigliere di opposizione per la Commissione Toponomastica.