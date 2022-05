Votazioni sulla riforma degli Statuti Generali: tutte le informazioni per domenica prossima

Domenica prossima i cittadini del Principato di Seborga sono chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma degli Statuti Generali deliberata dal Consiglio della Corona il 29 novembre 2021.

Obiettivi della riforma sono: strutturare meglio gli Statuti Generali; completare, definire e precisare le varie norme; modernizzare ed adattare maggiormente gli Statuti all’attuale struttura istituzionale del Principato. I nuovi Statuti sono stati riscritti totalmente ex novo e sono ora più strutturati, completi e precisi. Tuttavia, non sono stati attuati eccessivi stravolgimenti nella sostanza, e moltissimi articoli attuali sono stati ripresi anche nella proposta di riforma. Qui può essere consultato il testo integrale dei proposti nuovi Statuti Generali, mentre qui possono essere visionati gli Statuti attualmente in vigore dal 1995; in calce sono invece riportate le principali innovazioni previste dalla riforma.

Si può votare dalle 9 alle 17 presso il seggio di Via Giacomo Matteotti 5. Al seggio non è necessario esibire documenti particolari ai fini del voto. Può votare chi rispetti almeno uno dei seguenti requisiti:

essere stato generato o adottato da padre o madre aventi la cittadinanza del Principato di Seborga (diritto di nascita – ius sanguinis );

); essere nato a Seborga (diritto di nascita – ius soli );

); essere residente a Seborga da almeno 3 anni (diritto di residenza);

avere una proprietà a Seborga da almeno 3 anni (diritto di proprietà immobiliare);

essere titolare da almeno 3 anni di un’attività commerciale avente sede a Seborga (diritto lavorativo);

essere stato naturalizzato cittadino del Principato di Seborga per decisione sovrana (naturalizzazione);

ricoprire o avere ricoperto la carica di Principe di Seborga o di Consigliere della Corona.

Poiché la Segreteria di Stato coglierà l’occasione di queste votazioni per aggiornare integralmente il Registro Anagrafico del Principato, per votare l’elettore dovrà semplicemente recarsi al seggio, dove con l’occasione comunicherà i dati necessari per l’iscrizione al Registro e l’ottenimento della nuova Carta d’Identità del Principato.

Il voto è a scrutinio segreto. All’elettore sarà data una scheda elettorale con il quesito “Approvate il testo dei proposti nuovi Statuti Generali del Principato di Seborga così come deliberato dal Consiglio della Corona il 29 novembre 2021?” e due riquadri riportanti “Sì” e “No”. Per votare, l’elettore dovrà semplicemente tracciare una X sulla risposta prescelta, quindi dovrà piegare la scheda in quattro parti rivolte verso l’interno ed inserirla nell’apposita urna. Un facsimile della scheda elettorale è riportato in allegato.



Alle 17, terminate le operazioni di voto, avrà inizio lo spoglio delle schede. È previsto che all’incirca verso le 18 lo spoglio sia ultimato: verrà quindi letto pubblicamente il verbale delle votazioni e saranno proclamati i risultati. Risulterà approvata l’opzione che otterrà il maggior numero di voti. Conformemente a quanto disposto, in caso di approvazione della riforma, S.A.S. la Principessa promulgherà i nuovi Statuti con proprio Decreto di modo che entrino in vigore il 1° giugno 2022.

Per eventuali chiarimenti: Ufficio Comunicazioni del Principato di Seborga – e-mail: press@principatodiseborga.com



PRINCIPALI INNOVAZIONI