La Provincia di Imperia indica la 'Variante di Badalucco' come prioritaria, Orengo "Il nostro sogno nel cassetto fa un salto di qualità"

La variante stradale di Badalucco è opera prioritaria per la Provincia di Imperia. L'Unione delle Provincia d'Italia ha chiesto che ognuno degli 80 enti indicasse un'opera che potesse concorrere insieme alle altre, nel caso si presenti una possibilità economica di finanziamento.

Stiamo parlando di un intervento nella zona di Badalucco, da 44milioni di euro, con una storia particolare. Si tratta di un tunnel di circa 1 km e mezzo che permetterebbe di bypassare completamente il centro del paese. Una soluzione al problema manifestato in questi anni dal sindaco Matteo Orengo con l'aumento dei mezzi pesanti diretti e in partenza dalla cava di Carpenosa a Molini di Triora.

"C'è stata una valutazione strategica sulla viabilità della provincia. Già in passato avevo proposto la variante alla passata amministrazione provinciale ma sembrava che avessi chiesto la Luna. E' stato lo stesso presidente Claudio Scajola a proporre la variante di Badalucco come prioritaria e necessaria nell'ambito della viabilità gestita dall'ente" - spiega Orengo.

Questo non vuole automaticamente dire che ci siano i soldi per finanziare l'opera. "È vero, è una questione di fortuna ma pensiamo che questa variante è uno dei quattro progetti presentati in tutta Liguria da ogni Provincia. Quindi, se ci saranno dei soldi da destinare alle infrastrutture anche passando da Regione questo passaggio ci dà qualche chance in più o almeno qualche speranza".

La variante di Badalucco risale al 1990. Il progetto è stato approvato e venne finanziato, poi con lo scandalo di Tangentopoli, quei soldi si sono persi nei bilanci dello Stato. "Certo, il progetto andrebbe aggiornato. - precisa il sindaco di Badalucco - All'epoca non si comprendeva completamente la portata di questa possibile viabilità alternativa e c'era paura che spostando i flussi di traffico ci sarebbe stato un danno per le attività del paese. Oggi invece si percepisce la necessità se non l'urgenza di quest'opera".

"Badalucco è un borgo turistico. Il nostro tessuto economico, quindi le attività, si stanno spostando più verso l'interno del centro storico, per via del problema che abbiamo con il traffico dei mezzi pesanti che passano sulla strada provinciale 548. Poter spostare questo flusso di camion all'esterno del paese potrebbe permettere al turista di godere di un paese più tranquillo e sicuro. - analizza Orengo - Potrebbe voler dire anche pensare di fare una grande isola pedonale in estate, riuscire a ricavare nuovi posteggi o poter spostare anche il distributore di benzina".