Imperia: il GAL Riviera dei Fiori ha presentato bando da 176mila euro per il sostegno all'agricoltura dell'entroterra

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Riviera dei Fiori ha presentato un nuovo bando per 176mila euro. Si tratta del “Progetto di Cooperazione - Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all’agricoltura sociale”.

Possono presentare domanda esclusivamente i Gruppi di Cooperazione, tra partner coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione stesso. Il contributo complessivamente richiesto non potrà essere inferiore a 80mila euro e superiore a 90mila.

"Le domande possono essere presentate dal 5 maggio al 2 settembre 2022 tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Possono fare parte dei Gruppi di Cooperazione i seguenti soggetti: imprenditori agricoli singoli e associati, operanti in Liguria; istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari (ASL, Comuni, Distretti Socio Sanitari); prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione; soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell’agricoltura sociale; Piccole e medie imprese" - sottolineano.

"Interventi ammissibili riguardano il sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare; la prima costituzione del partenariato; costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione per la durata del progetto stesso; attività promozionale e divulgativa del progetto di cooperazione" - aggiungono.

"Il Gal Riviera dei Fiori – sottolinea il presidente Franco Ardissone – è nato per realizzare obiettivi ben precisi: la valorizzazione del sistema ambientale nei suoi aspetti di struttura produttiva, di paesaggio e di percorso turistico; la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del sistema delle imprese ; la promozione del prodotto tipico, fondamento della qualità agroalimentare ed ancora la cooperazione per la costruzione di sistemi, l’interscambio di pratiche e la divulgazione su ampia scala di programmi, iniziative e strategie allargate".

"Ulteriori informazioni sul bando dedicato all’agricoltura sociale si possono trovare sul sito www.galrivieradeifiori.it" - concludono dal GAL.