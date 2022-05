Bordighera: passaggio di un autotreno, modifiche alla viabilità e divieti di sosta tra stasera e domani

Dalle 22 del 2 maggio alle 12 del 3 maggio, il Comune di Bordighera ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su alcune vie. Il passaggio di un autotreno, ha reso necessario il provvedimento su: via Aurelia nel tratto compreso tra via Arenella e via Pesaro; in via Cagliari fronte via Padre Pio; in via Padre Pio dove il mezzo sosterà; in via degli Amici. Inoltre è stata data autorizzazione del transito del mezzo eccezionale in via degli Amici con direzione mare – monti, quindi in contromano rispetto alla normale viabilità. L'intera operazione si svolgerà con l’ausilio della scorta.​