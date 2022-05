L'olio di cbd: informazioni e benefici

L'olio di CBD sta diventando una scelta molto popolare per il relax e i benefici per la salute in generale.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie sull'olio di CBD, tra cui come funziona, come usarlo e a cosa prestare attenzione quando si acquistano prodotti a base di olio di CBD.

Che cos'è il CBD?

Il CBD, o cannabidiolo, è la seconda sostanza più abbondante presente nelle piante di Cannabis. Rappresenta tra il 40% e il 60% dell'estratto della pianta.

Il CBD è un composto non psicoattivo, quindi non produce lo "sballo" associato alla marijuana.

Come tale, questa sostanza è stata utilizzata con successo per trattare molte condizioni, tra cui il dolore cronico e l'ansia.

Il CBD è un agente antinfiammatorio e neuroprotettivo naturale che può aiutare a prevenire le convulsioni, la crescita dei tumori e persino il morbo di Alzheimer.

Come funziona il CBD?

Il CBD interagisce con il nostro organismo attraverso il sistema endogeno dei cannabinoidi o sistema endocannabinoide (ECS).

L'ECS è una complessa rete di recettori situati nel nostro cervello e in tutto il sistema nervoso centrale e periferico, nel tratto digestivo, nel sistema immunitario e praticamente in tutti gli altri tessuti del corpo.

L'ECS svolge un ruolo importante nella regolazione di molti processi fisiologici e cognitivi, come l'appetito, la sensazione del dolore, l'umore, la memoria e la regolazione del metabolismo.

Il CBD è sicuro?

Non ci sono prove che il CBD abbia effetti negativi, inoltre non crea dipendenza. Anzi, è stato dimostrato che il CBD aiuta in molti casi, tra cui l'ansia e la depressione.

Il CBD è un componente non psicoattivo della pianta di cannabis, il che significa che non produce effetti di alterazione della mente come altri cannabinoidi.

Il CBD viene invece utilizzato per i suoi benefici terapeutici.

Quali sono i benefici del CBD?

L'olio di CBD sembra essere utile per molte condizioni diverse. Ecco le più comuni:

Sollievo dal dolore

L'olio di CBD è un antinfiammatorio naturale e può aiutare ad alleviare il dolore causato dall'artrite e da altre malattie infiammatorie.

Possiede anche composti antidolorifici chiamati cannabinoidi, che sono simili alle sostanze chimiche che il corpo produce naturalmente.

Inoltre, l'olio di CBD aiuta a ridurre il dolore ai nervi (neuropatia) ed è in fase di studio come trattamento per l'epilessia.

Ansia

Alcuni studi hanno rilevato che l'olio di CBD può essere un modo efficace per gestire i sintomi dell'ansia, riducendoli in modo significativo.

Uno studio ha rilevato che l'olio di CBD ha ridotto l'ansia nelle persone con disturbo d'ansia sociale (SAD) del 55%, mentre un altro ha indicato che il cannabidiolo può ridurre l'ansia fino al 68%.

Insonnia

Gli effetti rilassanti dell'olio di CBD lo rendono un rimedio naturale ideale per l'insonnia o altri disturbi del sonno.

In effetti, alcuni studi hanno dimostrato che l'assunzione di CBD può aiutare ad addormentarsi più velocemente e a rimanere addormentati più a lungo di quanto si farebbe normalmente senza.

Altri benefici del CBD

L'olio di CBD non è utile solo per alleviare il dolore e l'ansia, ma ha dimostrato di avere anche molti altri benefici.

Il CBD può aiutare a ridurre i sintomi di acne, eczema e psoriasi. Aiuta a contrastare l'infiammazione, di cui molte persone soffrono quando hanno queste patologie cutanee. Aiuta anche a ridurre le dimensioni dei pori.

L'olio di CBD è usato per trattare epilessia, sclerosi multipla, schizofrenia e disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Per alcune di queste patologie può addirittura essere usato come alternativa ai farmaci da prescrizione.

È stato dimostrato che l'olio di CBD aiuta la salute del cuore abbassando i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Può anche ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come l'ipertensione e l'infiammazione.