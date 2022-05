Sanremo: doppia caduta dallo scooter in pochi minuti in via Feraldi, due giovani lievemente feriti

Doppia caduta di scooter oggi pomeriggio in via Feraldi, nel pieno centro di Sanremo. Due giovani alla guida dei rispettivi scooter stavano viaggiando l'uno dietro l'altro quando, quello dietro a causa probabilmente del manto stradale viscido dalla pioggia, è scivolato a terra.

L'amico che lo precedeva non si è accorto di nulla ma subito dopo non vedendolo arrivare è tornato a cercarlo. Arrivato sul posto è caduto a terra anche lui. Fortunatamente i due giovani non hanno subito gravi conseguenze e l'ambulanza che è stata chiamata per soccorrerli è ripartita senza doverli trasportare in ospedale.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per definire l'esatta dinamica dell'accaduto ed identificare le due parti coinvolte.