Partito il servizio di raccolta dei rifiuti nei 18 comuni del comprensorio intemelio a cura di Teknoservice

È partito oggi il servizio della nuova società Teknoservice, che si occuperà della gestione dell'igiene pubblica, raccolta rifiuti e tutti i servizi connessi alla pulizia urbana, di tutti i 18 comuni del comprensorio, come anticipato e stabilito lo scorso 24 marzo, durante una riunione che ha visto coinvolti tutti i sindaci dei dell'estremo ponente.

E’ stato un iter lunghissimo, quello dell’affidamento alla Teknoservice, che tra l’altro vede ancora un ricorso in piedi da parte delle altre aziende che hanno partecipato al bando, Egea e Docks Lanterna. Questa mattina, con nuovi mezzi, è partito il nuovo servizio che fa ben sperare non solo nella città di confine ma in tutti i 18 comuni del comprensorio intemelio.

Nella città di Ventimiglia è un passaggio sicuramente molto importante, in funzione della raccolta differenziata, oggi come oggi ai minimi in provincia con circa il 30% e multe per circa 50/60mila euro all’anno, proprio per non aver mai raggiunto il 65%. Oggi, con la partenza del nuovo servizio c’è la speranza di risalire la china, in un settore fondamentale per la qualità della vita per tutti.