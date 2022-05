Taggia: ieri ultimo Eco Comitato a conclusione percorso delle scuole per ottenere la Bandiera Verde

Si è svolto ieri in Comune a Taggia l’ultimo Eco Comitato, con la presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte, che conclude il percorso delle scuole per ottenere la Bandiera Verde.

"I referenti dei plessi scolastici coinvolti - si spiega nel comunicato - hanno verificato l’andamento dei progetti finalizzati alle buone pratiche ambientali e comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Il programma ha coinvolto tre scuole del Comune di Taggia e la scuola Primaria di Triora.

Ecco i nomi dei progetti presentati dalle scuole impegnate nell’iniziativa:

- progetto 'Food – Health' per la Scuola Primaria Pastonchi

- progetto 'Ricarichiamoci' per la Scuola Primaria Soleri

- progetto 'Vivere e Pensare Green' per la Scuola Primaria Mazzini

- progetto 'Piante amiche preziose' per la Scuola Primaria di Triora P.F. Ferraironi

È stato un percorso didattico che in questo anno particolare (a causa dell’emergenza covid), ha coinvolto prevalentemente le famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e contribuire a diffondere le buone pratiche ambientali".