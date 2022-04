Ventimiglia: scuola non può accogliere bambino con gesso, il padre "Ci sono aule inutilizzate al piano terra, abbiamo chiesto solo comprensione"

"Chiedo solo che mio figlio possa frequentare la scuola come ha sempre fatto". E' quanto denuncia Manuel B., il padre di Nicolò che da martedì scorso non può più entrare a scuola a Ventimiglia. "Mio figlio ha la sindrome di Williams, è portatore di handicap ed ha recentemente subito un intervento di ricostruzione del tendine del piede. Ora ha il gesso, è sulla sedia a rotelle ma la sua classe si trova al terzo piano e l'unico modo per arrivarci sono le scale".

"Ho saputo per vie traverse - aggiunge Manuel - che in situazioni analoghe le classi ai piani alti siano state spostate al piano terreno dove ci sarebbero delle aule inutilizzate proprio per questo tipo di situazioni. La scuola ci riesce a garantire la Didattica a Distanza ma è complicato per mio figlio, avrebbe bisogno di poter frequentare con il sostegno come ha sempre fatto".

L'istituto scolastico, sulla posizione di Nicolò ha risposto che: "Un alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto con prognosi, a meno che il genitore non presenti apposita richiesta corredata da una certificazione medica specialistica dove viene attestato che l'alunno, nonostante l'infortunio e l'eventuale impedimento dovuto, ad esempio, a ingessature o fasciature o punti di sutura, sia comunque idoneo alla frequenza scolastica".

Secondo l'istituto della città di confine è proprio l'assenza di questa documentazione a pesare sulla riammissione di Nicolò. Il bambino nella sua attuale condizione avrebbe difficoltà ad accedere ai servizi igienici oltre a seguire le corrette procedure in caso di evacuazione. Una situazione che richiederebbe personale dedicato che la scuola, stante la dotazione del Ministero dell'Istruzione, in questo momento, non ha.