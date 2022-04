San Bartolomeo al Mare: oggi la celebrazione della Festa di Liberazione, ricordato il 25 Aprile (Foto)

Anche San Bartolomeo al Mare ha ricordato la Festa di Liberazione e il 25 Aprile. Sono state deposte corone di alloro ai piedi della lapide in via Roma e al Monumento ai Caduti nel giardino antistante il Palazzo Comunale, sono stati portati mazzi di fiori a Molino del Fico e in via Asilo, per ricordare il sacrificio e la lotta di migliaia di giovani per la Libertà.