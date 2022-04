Imperia: battute di caccia al cinghiale non consentite e senza porto d'armi, condannato a due anni Massimo Di Fazio

E' stato condannato (con il rito abbreviato) a due anni di carcere senza sospensione condizionale della pena (il pm di Imperia Luca Scorza Azzarà aveva chiesto 10 mesi in più), il sindaco di Triora, Massimo di Fazio, accusato di avere partecipato a battute di caccia al cinghiale non consentite e di essere sprovvisto del porto d'armi.

Il processo, che si è svolto con il rito abbreviato di fronte al Gup Massimiliano Botti, vedeva tra gli imputati altre 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di porto illegale di arma da sparo, bracconaggio e uccisione di animale.

L'inchiesta, scattata nel 2019, non riguarda la figura istituzionale di sindaco, ma l'attività di Di Fazio cacciatore e, in particolare, il fatto di aver partecipato, secondo quanto contestato dall'accusa, a battute clandestine di caccia al cinghiale. Essendogli stato revocato il porto d'armi circa una decina di anni prima rispetto ai fatti contestati, il primo cittadino doveva rispondere anche dell'utilizzo del fucile. In un primo momento Di Fazio, difeso dagli avvocati Alessandro Moroni e Simona Bertoldo, finì agli arresti domiciliari per poi essere scarcerato 40 giorni dopo.

Sono stati condannati, insieme a Di Fazio: Germano Anfosso a 1 anni e 4 mesi, Mattia Rizzo di Badalucco a 8 mesi, Alberto Basile (originario di Bordighera) e Lorenzo Rebaudo (di Sanremo) a 3 mesi. Assolti perché il fatto non sussiste Domenico Novella di Taggia, Andrea Lombardi di Apricale e Mauro Melighetti di Bordighera. Per loro sarà necessario acquisire il parere, per la messa alla prova ai servizi sociali (udienza fissata per il 21 ottobre), insieme a Lorenzo Maria Brogna (entrambi di Bordighera) e Walter Zandonella, (di Ventimiglia).

Sono state anche comminate multe per 4.000 euro a Di Fazio, 2.600 ad Anfosso e 2.000 a Rizzo. Tutti i condannati dovranno anche pagare le spese processuali.