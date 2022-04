Sanremo: botta e risposta su San Romolo, Dall'Ava "Non siamo contro l'Amministrazione ma serve più dialogo"

“Rispondo solo adesso al Comune di Sanremo e mi scuso, ma come potete ben immaginare la Pasqua e la Pasquetta a San Romolo attirano moltissima gente e quindi ho avuto un po’ da fare”. Sono le parole dell’imprenditore Davide Dall’Ava sulla situazione a San Romolo, frazione della città dei fiori già al centro delle attenzioni nei giorni scorsi, proprio per le parole dello stesso titolare dell’omonimo ristorante.

“Riprendo volentieri da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalle condizioni di abbandono delle frazioni di San Romolo, Bevino e Borello che, stando a quanto dice il Comune, sembra che io e quelle centinaia di persone che condividono il mio pensiero viviamo da un’altra parte, mi viene da domandare: “Se hanno sempre investito su San Romolo e parlare di abbandono risulta esagerato; come mai appena ricevuta la nostra segnalazione è stato incaricato l’ufficio competente di programmare un intervento addirittura prima di Pasqua per risistemare il manto erboso del nostro prato? Con stupore confermo che il lavoro è stato fatto, però mi domando: perché si deve sempre battere e controbattere invece di ammettere che ci sono dei problemi e nessuno li controlla?”.

“Il giorno seguente alla vostra risposta su Sanremonews – prosegue Dall’Ava - è arrivata una spazzatrice per pulire la piazza, che da mesi non se ne vedeva una? Confermo che due volte alla settimana un addetto si occupa delle svuotamento dei cestini, ma non è assolutamente vero che si occupa anche della pulizia generale perché come già scritto nella precedente lettera, l’operatore addetto al servizio viene qui non munito di scopa e ne di soffiatore lo dimostra il fatto che martedì mattina (il giorno seguente a Pasquetta) solito programma: svuotamento dei bidoni e spazzatura lasciata a terra benché devo ammettere che le centinaia di persone che hanno affollato la frazione si siano comportate abbastanza civilmente ammucchiando i sacchi intorno al prato. Resta comunque ancora molta spazzatura a terra. Per la raccolta di carta, plastica e indifferenziata nessun problema sul servizio”.

“Fortunatamente, anche se raramente, si vede la spazzatrice che quando viene fa un gran bel lavoro, i ragazzi sono attenti e molto capaci, anche se non salgono con la cadenza che asserisce il Comune. Quindi i casi sono due: o non viene raccontato il vero o il Comune paga ad Amaie Energia un servizio che non viene rispettato totalmente. Per quanto riguarda lo sfalcio e la pulizia della strada, personalmente credo che dal Samantha in direzione San Romolo (Via S.E.Marsaglia) e da Gozo, su strada Monte Ortigara, trattandosi di strada di montagna, visto quello che gli animali selvatici fanno spesso cadere sulla carreggiata e la crescita espansiva dell’erba e degli alberi. Più interventi programmati durante l’anno sarebbero doverosi per non trovarsi poi d’estate a dover tagliare una foltissima vegetazione e a dover utilizzare un escavatore per pulire le cunette; in oltre non è assolutamente vero che i lavori di ripristino di frane e smottamenti sono stati completati, ci sono ancora punti da sistemare lasciati in sospeso, non basta mettere i cartelli di pericolo o le protezioni new Jersey”.

“Mi sembra di comprendere che, nella risposta del Comune, ci sia un vasto elenco di cose già fatte in passato, oltre quattro anni fa. Come abbiamo sottolineato nella nostra lettera, l’acquedotto è stata una grande opera e nessuno può negarlo, ma tutto il resto? Credete davvero che il primo attraversamento pedonale rialzato sia un’opera così degna di nota? Ne faremo tesoro. La fibra, che viene elogiata come ‘fondamentale per diversi settori’ pare che per gli abitanti di qui non funzioni come probabilmente non funzionano nemmeno le telecamere disposte in due incroci, ma comunque sia chi vive qui ha bisogno della strada illuminata e del manto stradale in ordine, prima della fibra e delle telecamere che sicuramente sono necessarie. Il maneggio che tutti abbiamo elogiato è quello che è oggi grazie a quel gruppo di donne che lo gestisce, non di certo grazie al nostro comune. Il fatto che la frazione sia stata protagonista negli ultimi mesi in trasmissioni televisive pensate che possa giovare agli abitanti di questo luogo?”

Sentiamo parlare di appalti per oltre 400.000 euro che si occuperanno di: manutenzione boschiva, piste tagliafuoco, vasche irrigue, ripristino della pista Cima Bignone e della rete senti eristica oltre al tracciamento e alla mappatura dei sentieri. Conosco bene queste cose ed è proprio per questo che vorrei porre al Comune delle domande: siete sicuri che queste siano le cose che servono agli abitanti di questo posto? Pensate che queste opere gioveranno a chi vive qui? Avete mai chiesto agli abitanti il loro parere sulle vostre idee o di cosa avrebbero bisogno? Se io, che sono un ristoratore sono critico e dubbioso su quello che in teoria dovrebbe essere l’idea di questo ‘Consorzio forestale’, spero che i comuni aderenti si comincino a fare delle domande sulla rinascita del nostro entroterra tenendo conto che per me il turismo è vita è invece quello che vedo è solo spreco”.

“Mi dispiace – va avanti Dall’Ava – ma forse non riusciamo a far capire quello di cui abbiamo bisogno. Non siamo sul piede di guerra e non si sta criticando la giunta Biancheri, che per altro a mio parere per la città di Sanremo è stata una buonissima amministrazione. Conosco personalmente Assessori che hanno creduto fortemente anche su San Romolo, però ammetto che malgrado le grandi idee e la gran voglia di fare probabilmente non sono aiutati da certi funzionari che gestiscono uffici da troppi anni, mentalità obsolete, tempi infiniti, menefreghismo o gran paura di fare un passo avanti. Il problema non è il turismo outdoor, presenze turistiche e quant’altro: noi abbiamo bisogno di strade pulite, illuminate, prati puliti e servizi efficienti, se ci fossero queste cose tutto quello di cui ci si sta occupando si gestirebbe da solo. Che cosa se ne fanno gli abitanti di Borello della vostra rete sentieristica? Chiediamo interventi piccoli e costanti che mancano da anni e che farebbero bene al nostro luogo e a chi ci viene a far visita, interventi che andrebbero fatti con un po’ di criterio, lavori di normale routine, ma fino a quando qualcuno non verrà fisicamente qui per capire di cosa abbiamo bisogno sarà sempre più difficile cercare di recuperare questa situazione. Ci sono degli assessori e dei funzionari che non sanno neanche dove sia Borello”.

“In merito alla triste battuta sulle mappe o la cartellonistica divelta perché crea ‘fastidio alle moto’, spero sia solo uno stupido riferimento a me come sportivo, e tanto per essere chiari, cartelli giusti o sbagliati non mi permetterei mai di toglierli. Si stanno facendo passare ruspe giganti sui sentieri in mezzo al bosco, hanno raso al suolo tutto Montenero e i sentieri sopra la strada Monte Ortigara e quattro moto da fuoristrada creano un problema? Chi arriva qui in piazza a San Romolo, siete davvero convinti che creda di essere arrivato in un ‘Bike Park’ o in un ‘Parco Urbano? Per le bici non c’è un cartello che dalla piazza principale indichi da quale parte andare per raggiungere i sentieri, il servizio navetta dell’RT non c’è più da quando c’è il Covid, per fortuna ci sono le navette dei privati che si occupano di questo servizio per i gruppi. Se tutto questo il Comune di Sanremo lo giudica un bel lavoro, mi rifaccio della mia lettera precedente a riguardo dei servizi igienici pubblici e invio una foto di Pasquetta; tutta questa gente era a San Romolo, come ormai siamo abituati da anni e in quale posto avranno fatto i loro bisogni visto che i servizi igienici pubblici non hanno mai funzionato?”

Dall’Ava ci ha anche inviato alcune foto che illustrano le condizioni del prato ieri: “Spazzatura, pezzi di barbecue e addirittura un cestello di una lavatrice oltre naturalmente all’ennesima carrucola rotta dai bambini. Siamo pronti per ogni confronto e siamo a disposizione per un dialogo naturalmente civile ma vorremmo avere dei risultati in tempi brevi”.