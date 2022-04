Ventimiglia: assegnati i posti barca di 'Cala del Forte' previsti dalla convenzione con il Comune

Il Comune di Ventimiglia ha assegnato i 24 posti barca del porto di ‘Cala del Forte’, previsti dalla convenzione, applicando i valori stabiliti con il diritto ad una riduzione del 50%.

Il canone annuo, infatti, è soggetto agli accordi tra Comune e Concessionario del Porto e stimato per l’anno in corso in 3.178,10 euro per ciascun posto barca, compresi gli oneri ad eccetto dei consumi delle utenze.

Sono stati provvisoriamente assegnati i 15 posti barca richiesti, secondo la tabella.

Ciascun affidatario provvisorio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento, dovrà presentare tutta la documentazione integrativa, corredata dalla garanzia per il versamento di due annualità del canone per un totale di 6.356 euro.