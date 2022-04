Sanremo: ramo di un pino pericolante sull'Aurelia per il forte vento, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Il forte vento che sta imperversando sulla nostra provincia sta già provocando qualche disagio e preannuncia la perturbazione che colpirà l’estremo ponente nelle prossime ore.

Il primo problema si registra a Sanremo, nella zona della statale Aurelia, all’altezza di Bussana. Il ramo pericolante di un pino, infatti, rischiava di cadere sull’Aurelia e, solo grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio e all’intervento dei Vigili del Fuoco, si è evitato che finisse sui mezzi in transito.

Curiosamente l’albero si trova in corrispondenza del luogo in cui, la settimana scorsa, un’altra pianta era scivolata sulla sottostante pista ciclabile. Il traffico sull’Aurelia ha subito pesanti rallentamenti per consentire l’intervento.