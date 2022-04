Vallecrosia: dalla Regione 475 mila euro per la pista ciclabile, Biasi “Riqualificazione fino al torrente Verbone” (Video)

Dal parcheggio che sarà alimentato dai pannelli fotovoltaici, attraverso un piccolo tunnel, si può accedere direttamente al lungomare della città. Un passaggio che fa da congiunzione fra quelle che sono le zone interessate, che rientrano nel progetto dell'ammodernamento urbano. È di 475mila euro la somma dei fondi statali che Vallecrosia ha ricevuto dalla Regione, per il terzo lotto della pista ciclabile che rientra nel contesto del progetto più ampio del waterfront, luogo dal look totalmente nuovo, grazie agli interventi dell'amministrazione.

Prima dell'estate è stato terminato il lotto della ciclabile, che arriva fino al ristorante "Corallo" e venerdì scorso la Regione ha elargito il finanziamento che permette di riqualificare ulteriormente il percorso fino al Verbone. Il Ministero degli interni, aveva già consegnato 2 milioni e 100mila euro per la messa in sicurezza del tratto finale del corso d'acqua compresa la demolizione ella struttura dell'ex mattatoio, ormai in disuso da anni. Il lungomare, inoltre, si avvale della micromobilità sostenibile con il moderno servizio di bike sharing, opportunità importante per residenti e turisti. Altra idea green che accomuna i comuni del comprensorio.

In totale, sono 33 i bandi ottenuti dall’amministrazione, spiega un fiero sindaco Armando Biasi. Vallecrosia cambia aspetto, da presunta città dormitorio a importante meta turistica che nulla ha da invidiare ai comuni confinanti.

L'intervista al sindaco Armando Biasi