Incendio, nel tardo pomeriggio di oggi in Valle Armea nella zona di Bussana a Sanremo. Le fiamme sono divampate in una campagna, probabilmente scappate da un rogo acceso per bruciare delle sterpaglie.

Le fiamme si sono velocemente allargate a una serra e ad alcuni magazzini utilizzati come ricovero attrezzi. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Sanremo. Le operazioni di spegnimento sono in corso.