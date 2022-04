Trasporti groupage in Italia e in Europa: come funzionano e quali sono i vantaggi

Il trasporto groupage può essere una soluzione ottimale per coloro che devono spedire piccole partite di merce in Italia o all'estero e non hanno una particolare fretta. Questo particolare tipo di spedizione infatti consente di risparmiare, senza rinunciare ad un servizio efficiente e sicuro. Vediamo però nel dettaglio cos'è il groupage, come funziona e quali sono gli effettivi vantaggi che vale la pena conoscere.

Trasporto groupage: cos'è e come funziona

Il trasporto in groupage è un particolare tipo di spedizione che consiste nel raggruppare partite provenienti da mittenti differenti in un'unica unità di carico che solitamente è parte di un container. Una volta che viene raggiunta la capienza massima, allora il mezzo di trasporto può partire per raggiungere la destinazione. Il groupage consente di ottimizzare le operazioni di trasporto e logistica, offrendo la possibilità a chi deve inviare merce all'estero di risparmiare economicamente.

Si tratta di una soluzione che viene scelta da moltissimi, per via degli effettivi vantaggi che è in grado di offrire. Naturalmente però il trasporto in groupage non è sempre l'opzione ottimale: tutto dipende da quelle che sono le esigenze del cliente.

I vantaggi del trasporto in groupage

I migliori trasporti groupage in Europa offrono una serie di vantaggi effettivamente molto interessanti, che vale la pena conoscere. Questo è infatti un servizio che può rivelarsi decisamente conveniente per coloro che devono spedire piccole partite di merce all'estero e vogliono cercare di ridurre al massimo le spese.

# Notevole risparmio economico

Il primo grande vantaggio del servizio di trasporto in groupage sta nel grande risparmio economico che può ottenere il cliente. Raggruppando infatti differenti spedizioni in un'unica unità di carico, le spese per il trasporto vengono suddivise tra tutti i clienti e dunque sono decisamente inferiori. È per tale motivo che il trasporto in groupage viene spesso consigliato a coloro che devono inviare quantità limitate di merce all'estero e non hanno un grande budget a disposizione.

# Riduzione dell'impatto ambientale

Un altro vantaggio non da poco del servizio di trasporto in groupage è che risulta decisamente più sostenibile rispetto ad altre modalità di spedizione. Raggruppando infatti la merce di differenti mittenti all'interno di un'unica unità di carico e trasportandola con il medesimo mezzo, è evidente che le emissioni si riducono e che dunque l'impatto ambientale risulta inferiore.

Trasporto in groupage: l'importanza dello spedizioniere

Se si decide di optare per il trasporto in groupage, è fondamentale preoccuparsi dello spedizioniere perché questi svolge un ruolo cruciale nel determinare la qualità e l'efficienza del servizio. Bisogna infatti considerare che per quanto sia effettivamente vantaggioso, il trasporto in groupage deve essere organizzato con la massima perizia: le operazioni di logistica sono fondamentali così come l'organizzazione delle varie fasi di smistamento della merce.

È dunque importantissimo trovare uno spedizioniere che sia in grado di garantire un servizio di alto livello, che sia esperto in questo genere di trasporti e che sia dotato di mezzi idonei. Questo è un dettaglio che non vale la pena sottovalutare, in quanto tutti i vantaggi del trasporto in groupage che abbiamo elencato prima dipendono strettamente anche dallo spedizioniere. Più questo è esperto ed efficiente, maggiore sarà la qualità del servizio e la soddisfazione per il cliente.