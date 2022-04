Sanremo: riaperta intorno alle 17 la ciclabile a Bussana dove stamattina è crollato un albero

E’ stata riaperta intorno alle 17 la pista ciclabile, rimasta chiusa da stamattina intorno alle 10.30 all’altezza di Bussana (QUI), dove un grosso albero si è abbattuto sul tracciato proprio mentre diversi pedoni e ciclisti stavano passando in zona.

Nel crollo un ciclista è stato travolto rimanendo incastrato sotto i rami. L'impatto è stato così violento da spezzare il caschetto che, per fortuna, indossava. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite, ma è dovuto ricorrere alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Minicipale. Hanno lavorato per diverse ore per tagliare i rami e poter così consentire il transito.

Il crollo di questa mattina, a poche ore dal pienone del weekend di Pasqua, riporta d'attualità il tema sicurezza sulla pista ciclabile e, soprattutto, il controllo del verde attorno al tracciato. Il pino, infatti, non era in un’area di pertinenza della ciclabile e si è letteralmente ‘staccato’, scivolando fino alla pista.