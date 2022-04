Sanremo: mattinata di paura sulla ciclabile a Bussana, albero si abbatte sulla pista e travolge un ciclista (Foto)

Attimi di grande paura questa mattina, alle 10.30 circa, sulla pista ciclabile all'altezza di Bussana. Un grosso albero si è abbattuto sul tracciato proprio mentre diversi pedoni e ciclisti stavano passando in zona; nel crollo un ciclista è stato travolto rimanendo incastrato sotto i rami. L'impatto è stato così violento da spezzare il caschetto che, per fortuna, indossava. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite, ma è dovuto ricorrere alle cure del 118.



Subito la circolazione è stata interrotta e i presenti hanno dovuto aggirare l'ostacolo tramite strade alternative.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo per la messa in sicurezza del tratto e la rimozione dell'albero.

Il crollo di questa mattina, a poche ore dal pienone del weekend di Pasqua, riporta d'attualità il tema sicurezza sulla pista ciclabile e, soprattutto, il controllo del verde attorno al tracciato.