Sanremo: ieri sera al Casinò la rappresentazione teatrale del libro ‘Oscar e la dama in rosa’

E' stata portato in scena ieri sera, di fronte ad una platea del teatro del Casinò gremita, ‘Caro Dio’, il riadattamento teatrale del libro ‘Oscar e la dama in Rosa’ di Eric-Emmanuel Schmitt, realizzato dai giovani dell'Azione Cattolica della Parrocchia di San Siro.

Una storia che ha emozionato e toccato il cuore di tutti i presenti, affrontando il rapporto tra malattia e sofferenza, tra amore e morte. In un breve racconto c’è stato tutto il senso della vita. Non si è trattato però di una rappresentazione triste, ma anzi piacevole, poetica, ironica pur affrontando un tema doloroso come quello dei bambini malati terminali.

E’ stato un modo concreto per dichiarare la passione della Chiesa per i giovani e di renderla visibile.