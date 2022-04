Sanremo, "Vi ammazzo tutti. Non ho paura, se mi prendono esco presto": 35enne a processo per aver picchiato e minacciato una donna

Ha preso il via stamani a Imperia il processo, dinanzi al giudice monocratico Antonio Romano, a carico di Santo Pellegrino, 35enne originario di Reggio Calabria, accusato di percosse aggravate e minaccia. I fatti contestati dalla Procura risalgono al 1 aprile 2016 e sarebbero stati commessi a Sanremo.

L'imputato, difeso dall'avvocato Luca Ritzu, è finito a processo in quanto "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando più disposizioni di legge, si introduceva all’interno dell'abitazione di una donna", che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, e dopo aver danneggiato e forzato la porta di ingresso l'avrebbe "colpita più volte con dei calci, nonché la percuoteva con uno schiaffo".

L'uomo l'avrebbe anche minacciata dicendole "vi ammazzo tutti, io non ho paura, tanto se mi prendono esco presto". Il processo è stato aggiornato al 6 ottobre per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale.

Da quanto risulta agli atti inoltre, l'imputato è detenuto per un altro processo ossia quello che l'ha visto coinvolto nell'inchiesta, condotta dalla Dda di Reggio Calabria, denominata 'De Bello Gallico' e che lo ha visto condannare in Appello a 11 anni e 8 mesi di carcere per associazione mafiosa.