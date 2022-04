Prosegue l'attività di sostegno alla gravidanza del Centro di Promozione Famiglia di Sanremo

Continua l'attività di sostegno alla gravidanza del Centro Promozione Famiglia con il nuovo percorso di preparazione al parto per mamme e papà che inizierà il 20 aprile alle 20.

Sono 6 incontri serali per permettere alla coppia mamma-papà di vivere insieme un percorso fatto di esperienze, informazioni, attività divertenti, per conoscere meglio l'esperienza del travaglio, parto e nascita. Il Centro Promozione Famiglia ha seguito negli ultimi due anni 140 genitori in dolce attesa. "E' un'attività che facciamo con entusiasmo e grazie ai nostri esperti che lavorano in equipe, l'accompagnamento diventa sempre più ricco, piacevole, efficace ed accessibile a tutti” afferma la Direttrice, dott.ssa Silvia Minasi.

Il sostegno del Centro Promozione Famiglia CPF, si estende anche al dopo parto con altri servizi gratuiti. Al momento sono seguite nel dopo parto una trentina di famiglie, tramite l'Home visiting, i gruppi mamme ed altri servizi ancora. Chi fosse interessato può trovare ulteriori notizie ed iscriversi su www.cpf.it o mandando un whatsapp al 3271412875 per essere poi richiamato da un operatore.