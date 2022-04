Svolto il 18° Congresso Provinciale della UILPoste di Imperia

Nella consueta cornice del salone dell’Hotel Solidago si è tenuto in data 11 aprile il 18° Congresso Provinciale della UILPoste di Imperia.

Ai lavori hanno partecipato il Presidente Regionale Raffaele De Filippis, il Segretario Regionale Ferdinando Medaglia ed il Segretario Provinciale uscente Nicola Cappiello, oltre ad una nutrita rappresentanza di tesserati, attivisti e membri dei Direttivi Regionale e Provinciale.

Nel corso dei lavori si sono tenute le relazioni dei Segretari sulla attuale situazione dei dipendenti postali in Provincia ed in Regione e sulla ottima tenuta della sigla nel problematico panorama sindacale del settore, cui hanno fatto seguito le votazioni per il rinnovo delle cariche statutarie.

I lavori hanno visto la conferma dell’organigramma uscente e del Segretario Provinciale Nicola Cappiello. A questo proposito il Congresso segna una importante novità con l’istituzione della nuova carica di Segretario Organizzativo, per la quale le votazioni hanno designato la collega Giorgia Cameran, applicata al CD di Sanremo Recapito. La nuova figura si occuperà di una serie di incombenze ivi compresa una particolare attenzione nei confronti delle problematiche del settore recapito e logistica di Poste.