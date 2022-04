Imperia: da domani cambiano gli orari all'info point per i profughi ucraini

Ecco i nuovi orari a partire da domani 14 aprile: da lunedì a venerdì ore 12.00 -13.30. Sabato e domenica e festivi, ore 8.00 13.00

Per eventuali arrivi di gruppi consistenti, chiamare prima il numero 328 3607752 per concordare l'accoglienza. Nei giorni feriali eventuali accessi in orario 8.00 -18.00 saranno accolti al Palasalute di Imperia, via L. Acquarone, 9. Le persone profughe ucraine potranno presentarsi chiedendo del coordinatore o telefonando al n. 328 3607752.



Info Point Imperia – Argine sinistro fiume Impero, Goffredo Alterisio 76 – bretella verso svincolo autostradale – zona Pump-Truck (sul retro del Lidl). Telefono 328 3607752