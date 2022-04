Per riparazioni della condotta del Roya, il Golfo Dianese domani nuovamente senz'acqua

Dalle 11 di domani e sino alle 20.30 dello stesso giorno, i rubinetti del golfo Dianese rimarranno all’asciutto. A comunicarlo e l’azienda erogatrice Rivieracqua che interverrà per riparare la condotta adduttrice del Roya 1 a Imperia, in via Angiolo Silvio Novaro (località Galeazza), ed a San Bartolomeo al Mare in via Al Santuario in corrispondenza dell'incrocio con via G. Marconi.

“Considerato che l'entità delle rotture si sta gradualmente ampliando – si spiega nella nota -, potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione od interruzione del servizio. La realizzazione degli interventi sarà eseguita simultaneamente, mediante l'apertura di due cantieri, al fine di limitare al massimo i disagi all'Utenza. Al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni di diffusa opalescenza che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua”.