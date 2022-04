Sanremo: alla XI Assise dell’Accademia della Pigna acclamati due nuovi Accademici e Moreschi nominato Decano

Si è tenuta ieri, sabato 9 aprile, la XI Assise annuale dell’Accademia della Pigna, l’originale sodalizio culturale attivo dall’anno 2008 per promuovere iniziative in campo letterario, storico, tradizionale, musicale ed editoriale. Nei locali del Palazzo del Capitolo, sito nell’omonima piazzetta del centro storico sanremese, si sono riuniti i membri dell’Accademia sfoggiando le loro “clamidi” color cremisi, emblema di questa particolare dignità.



Sotto la guida del Gran Cerimoniere Freddy Colt i presenti hanno acclamato due nuovi membri: il poeta e dialettologo Aldo Bottini, designato quale “Accademico della Pigna per la cultura vernacolare”, un dicastero che era stato in precedenza ricoperto dal compianto poeta e commediografo Franco D’Imporzano; e il professore Sergio Castellino, già docente di materie scientifiche del Liceo Cassini, studioso di metafisica, scrittore e curatore editoriale, nominato “Accademico per gli Studi Tradizionali”. Erano presenti altri sei Accademici: il critico letterario Marco Innocenti, il medico dottor Marco Mauro, la storica e ricercatrice dottoressa Loretta Marchi, il giornalista e scrittore Bruno Monticone, il filologo e docente prof. Fabio Barricalla e il fotografo comm. Alfredo Moreschi che è stato acclamato “Decano dell’Accademia della Pigna”.



Insieme a loro era presente in funzione di coadiutrice alle cerimonie la Bibliotecario della Pigna Marilena Vesco. Oltre alla parte cerimoniale la riunione è servita per progettare alcune iniziative che potranno essere realizzate nel corso dell’anno, sia sotto forma di eventi e mostre, sia di carattere editoriale. Entro l’anno, tra le altre cose, si vorrebbe realizzare il secondo volume degli “Atti dell’Accademia della Pigna”, che compendia gli studi e le memorie del triennio di attività 2019-2021. Al termine della seduta i presenti hanno brindato e si sono scambiati fraterni auguri per una serena Pasqua.