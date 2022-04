Rallye di Sanremo si riparte! Auto di nuovo in strada e la premiazione oggi pomeriggio in città (Foto)

Ultimo giorno per il Rallye di Sanremo. La 69ª edizione della storica manifestazione automobilistica si avvia alla conclusione. Oggi alle 17.30 la grande festa per i vincitori di questa edizione, in programma sulla pedana di Corso Imperatrice davanti al Casinò.

LA CRONACA DELLA GARA DI IERI - Una prima tappa incandescente, anche se vissuta nel segno di Andrea Crugnola-Pietro Elia Ometto. Confermando il feeling dimostrato al Cioccio con la Citroën C3 il varesino si è imposto in quattro delle cinque prove speciali, a iniziare della Power Stage che apre la gara e regala tre punti al vincitore della speciale. Alle sue spalle un determinato Giandomenico Basso-Lorenzo Granai, l’unico è riuscito a imporsi in una prova speciale (Vignai-1) davanti a Crugnola, conquistando per una sola prova la leadership della gara.

Il veneto accusa un ritardo di 7”6 dal pilota della Citroën e ha alle spalle per appena un decimo il lombardo Damiano De Tommaso con Giorgia Ascalone sul sedile di destra, autore di una gara che lo ha visto essere costantemente fra i migliori quattro della classifica assoluta. Ancora un volta Fabio Andolfi, con Manuel Fenoli sul sedile di destra, conferma di apprezzare la gara ligure riuscendo spesso a infilarsi in zona podio delle prove speciali chiudendo la giornata a 14”6 dalla vetta della classifica. Giornata non facile per l’irlandese Craig Breen in ritardo di 17”0 con il connazionale John Rowan, a causa di problemi assetto specie nella Power Stage che apriva le ostilità.

A seguire Stefano Albertini-Manuel Fenoli distaccati di 32” da Crugnola. Fermo al riordino dopo la terza prova Mads Østberg per un problema meccanico, mentre nell’ultima prova speciale capottano Rudy Albertini-Michele Perna, su Volkswagen Polo, senza danni all’equipaggio

IL PROGRAMMA DI OGGI - I piloti sono ripartiti stamattina dal parco assistenza alle ore 8.30 per il passaggio sulle prove di Passo Teglia (9,17 km) Langan (19,00 km) Semoigo (7,36 km), tornare a Sanremo alle ore 12.45 per riordino e parco assistenza. Quindi si ripeteranno le tre prove speciali che poi riporteranno i piloti a scendere a Sanremo dove alle 17.30, sulla pedana di Corso Imperatrice, verranno festeggiati i vincitori della gara e tutti quelli che hanno percorso i 461,89 km della gara e si sono confrontati sui 112,81 chilometri delle undici prove speciali.

PARCO ASSISTENZA - "I cambiamenti della normativa Covid hanno permesso di aprire il parco assistenza agli appassionati che potranno vedere da vicini i loro beniamini e i meccanici al lavoro, in parco assistenza, presentando il Green Pass base all’ingresso degli spazi della Vecchia Stazione e indossando la mascherina per tutto il tempo in cui stazionano in quest’area" - spiegano gli organizzatori.



