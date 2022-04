Da Vallecrosia a Ventimiglia in marcia per la pace lungo la ciclabile, "No alla guerra di Putin" (Foto e video)

No alla guerra di Putin. Questo il grido della manifestazione "Quattro passi per la pace lungo la ciclabile" che si è svolta stamattina, organizzata dalla "Scuola di Pace" di Ventimiglia, in collaborazione con la Parrocchia Terrasanta, la Comunità Ucraina, Spes APS, Caritas Intemelia ODV - Penelope, Ortinsieme, Associazione XXV Aprile, Cgil, Cisl, Chiesa Valdese, Comunità Musulmana, Auser Intemelio, Cumpagnia d'ei Ventimigliusi, ATL soci coop di Ventimiglia ed ANPI di Ventimiglia.



La camminata è partita da via Rattaconigli a Vallecrosia con arrivo a Resentello a Ventimiglia dove si terrà l'intervento della comunità Ucraina: pensieri e racconti sul conflitto mondiale che affligge la nazione colpita e poi musiche e ispirazioni di pace. Sono almeno 300 i manifestanti che hanno camminato lungo la ciclabile portando due lunghi striscioni, uno con i colori della bandiera ucraina e l'altro con i colori arcobaleno della pace. Tra le autorità locali presenti da segnalare padre Faustino, il parroco della chiesa di Terrasanta di Bordighera, il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano, i sindaci Armando Biasi di Vallecrosia e Davide Gibelli di Camporosso, l'assessore di Bordighera Melina Rodà, il consigliere comunale di minoranza di Bordighera, Giuseppe Trucchi.

La bandiera dell'Ucraina sventola fiera, tenuta dai bambini ucraini, guidati da padre Faustino della Parrocchia di Terrasanta, fa il suo ingresso sul lungomare al confine fra Bordighera e Vallecrosia per la camminata in nome della pace. Subito il luogo si colora con le tonalità degli striscioni che predicano la fratellanza e la solidarietà, e il sole, dapprima timido, spunta fra le nuvole, quasi incuriosito da ciò che sta accadendo. Il corteo prosegue il suo percorso su Lungomare Marconi a Vallecrosia, a cui si aggiungono incuriositi tanti passanti. Anche il mare, agitato, pare voler far sentire la sua voce contro l'abominio della guerra. Si passa per lungomare Fabrizio De André, a Camporosso, fino a raggiungere Ventimiglia.

Lungo il percorso padre Faustino intona i canti insieme ai bambini ucraini, la musica di quel paese ora, purtroppo, martoriato risuona lungo la ciclabile della costa dell'estremo Ponente. Un momento emozionante lungo un'ora in cui cittadini e amici ucraini hanno sfilato insieme in nome del bene supremo che è la pace fra i popoli. La bandiera è stata sorretta per tutto l'itinerario quasi a voler prendere fra le braccia l'Ucraina intera e portarla in salvo.

"È necessario battere l'abitudine della guerra - sottolineano gli organizzatori - manifestando il profondo desiderio di pace. Ad oggi grazie all'interessamento della Fratellanza Islamica di Ventimiglia ed alla Parrocchia Terrasanta in Bordighera sono destinati 2040 in aiuti umanitari".



Scuola di Pace è impegnata a raccogliere fondi per aiuti umanitari da destinare alle vittime della guerra e intende, in accordo con la comunità locale di quel Paese di individuare in Ucraina un centro dedito all'accoglienza di ragazzi disabili con cui stabilire un gemellaggio aiutando a rendere le strutture nuovamente agibili. Per questo motivo, alla fine della manifestazione, i partecipanti sono stati invitati a devolvere un'offerta di 5 euro per aiutare a sostenere la causa.