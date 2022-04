Come costruire una casetta in legno per l’estate?

Se sei qui, molto probabilmente ti starai chiedendo come realizzare una casetta in legno per l’estate!

Non possiamo che rispondere che sei nel posto giusto!

Similmente alla primavera, l’estate è una delle stagioni più belle, soprattutto perché la si può trascorrere all’aperto ed in totale libertà! Un valido modo per trascorrere al meglio la propria estate, in particolar modo se si è vincolati in casa (ad esempio, a causa del remote working), è quello di costruire una casetta in legno per l’estate nel proprio giardino!

Nelle prossime righe andremo passo passo ad analizzare i vari lavori da svolgere, per concretizzare questo sogno.

Una casetta in legno per l’estate

Le casette in legno abitabili sono una valida alternativa allo stare chiusi in una casa in calcestruzzo e mattoni nella stagione estiva, poiché sono molto fresche e garantiscono un comfort abitativo ottimale.

Infatti, molti scelgono le case in legno come abitazione principale proprio per l’aspetto legato all’efficienza energetica ed all’isolamento termico, proprietà che le rendono perfette per ogni stagione (e non solo per l’estate!).

Ma come realizzare una casetta in legno per l’estate?

Le due vie

Ci sono due “vie” per realizzare una casetta in legno per l’estate: realizzando una struttura “fai da te”, oppure chiedendo aiuto ad un costruttore di case in legno (a dire il vero, in entrambi i casi puoi chiedere un consiglio ad un bravo costruttore, per evitare errori comuni che, nel lungo andare, potrebbero costarti parecchio).

Per realizzare una casetta in legno per l’estate “hand-made”, dopo aver buttato giù uno schizzo su come dovrà essere, dovrai occuparti di reperire tutto il necessario. Per fare ciò, potresti andare in un negozio di bricolage, quali: OBI, Brico e Bricoman.

Non appena arrivato a casa, potrai iniziare ad intagliare il legno a seconda delle forme e delle dimensioni che hai progettato, non dimenticare di considerare lo spazio per porte e finestre.

Successivamente, dovrai assemblare la struttura aiutandoti con delle viti, delle cerniere per le aperture e tanta colla. Una volta che la struttura sarà assemblata, potrai procedere con l’applicazione dell’impregnante e della vernice sia sulle pareti esterne che interne.

Nel caso tu voglia realizzare una casetta in legno abitabile, con annessi tubature ed impianto di corrente, dovrai pensare di realizzare anche le fondamenta e far passare la corrente: questo lavoro potrebbe essere un po’ più complesso rispetto alla semplice costruzione di una casetta da giardino, per questo ti consigliamo di chiedere aiuto ad un professionista del settore.

Maestro Case

Nel caso tu non abbia molta dimestichezza con i lavori manuali, oppure tu non abbia spazio per lavorare, potresti pensare di chiedere un consiglio a degli esperti.

Tra i tanti esperti presenti nel mercato europeo ed italiano, ti consigliamo di valutare Maestro Case: si tratta di un’azienda leader in Europa nella produzione di edifici in legno che, da oltre 10 anni, si occupa di soddisfare i bisogni dei propri clienti.

Maestro Case vanta di un ampio catalogo di prodotti, con soluzioni per ogni tasca, oltre alle casette in legno per l’estate, è possibile trovare abitazioni, garage, pompeiane e strutture di protezione.

Tuttavia, se preferisci realizzare una casetta per l’estate con le tue mani, potresti comunque chiedere un consiglio al team di esperti, per evitare di incappare in errori comuni e che potrebbero portarti via un sacco di tempo (oltre che farti uscire dal budget)!