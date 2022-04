Presentato 'Gespy, la geometria dell’Hospitality', Ghiglione: "Imperia deve credere nel suo prodotto e riunirsi sotto il brand Riviera dei fiori" (foto e video)

Presentato a Imperia, presso l’auditorium della Camera di Commercio, il libro “Gespy, la geometria dell’Hospitality” di Dario Ghiglione. L’evento è stato organizzato con il patrocinio della CCIAA ‘Riviere di Liguria’ e Banca di Caraglio.

Dario Ghiglione è geometra e host di una struttura ricettiva in continua evoluzione. Imprenditore e autore, nel suo ’Gespy, la Geometria dell'Hospitality’ condivide la sua esperienza in questo vasto, mutevole e insidioso universo. “Ciò significa un nuovo approccio che il mercato ha chiesto a noi albergatori e agli host in generale, spiega l’autore ai nostri microfoni, è una linea continua che parte dal primo touch point che abbiamo con i nostri potenziali clienti e termina con il più bel ricordo del loro soggiorno. Non si limita più alla finestra che va dal check in al check out, ma è un sistema complesso che viene sviluppato su diversi fattori”.

Nel libro c’è spazio per i 7+7 momenti che contano nell'esperienza della vacanza, i luoghi comuni sul settore, le strategie testate sul campo, e il cambio di mentalità che permette a qualsiasi host di mettersi nei panni dei suoi ospiti, per attrarre quelli giusti e farli felici: un metodo rivoluzionario per creare vacanze stress-free.

L’universo dell'hospitality ha decine di migliaia di variabili, e una costante: ogni settimana cambia qualcosa nel modo di fare, prenotare, pagare, immaginare le vacanze. Aprire una struttura ricettiva o anche solo un bed and breakfast, così come rilevarlo o anche solo prenderlo in mano e gestirlo, farlo funzionare, tenere sotto controllo non solo costi e ricavi, ma tendenze-scenari e anche bisogni- competitor e nuove offerte, il tutto tenendo gli occhi puntati sul giorno-dopo-giorno ma sempre con lo sguardo puntato in avanti, è tutto fuorché facile. Il motivo per cui questo libro è stato vissuto, poi pensato e poi progettato, disegnato, misurato e infine scritto, è per contribuire alla formazione di host consapevoli del fatto che l'unica cosa che si può fare per avvicinarsi a questo impossibile livello di perfezione è fare in modo di avere una linea di ascolto sempre attiva su chi sono le persone che ci scelgono, cosa vogliono, da dove vengono, come ci hanno scelto, e - soprattutto - perché.

Sono stati due anni davvero difficili, a causa dell’emergenza sanitaria, quelli vissuti dal settore alberghiero e del turismo in generale. Ma cosa può e deve fare la nostra provincia per risollevarsi davvero?

“La provincia di Imperia deve credere, sottolinea Ghiglione, in quello che ha e nel suo prodotto. Non basta dire che abbiamo il miglior clima ma bisogna dimostrarlo, non basta dire che le spiagge della Liguria sono le migliori e abbiamo la bandiera blu. La provincia di Imperia deve trovare la coesione di riunirsi sotto il brand della Riviera dei fiori, sfruttare il grosso potenziale che sta portando Sanremo, l’immagine che ha e quindi questo è il valore aggiunto che ci può far rinascere dopo questi due anni critici".

All’evento hanno partecipato Josep Ejarque, professionista del Destination Marketing e Destination Management che dal 1985 lavora nel settore turistico, e Federica Montanari, fondatrice di ‘youRevenyou’ e ideatrice del Metodo PRiceberg applicativo. Come l’autore del libro crede nella potenza dell’hospitality vissuta come un modo di essere oltre che come mestiere.