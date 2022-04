Taggia: nuovo Istituto Alberghiero alle ex Caserme Revelli, cambia il progetto ecco come sarà l'edificio scolastico provinciale

Cambia il progetto per il nuovo Istituto Alberghiero all'interno delle ex Caserme Revelli di Taggia . Rispetto a quanto visto nel corso della presentazione di agosto 2021 ( Leggi la notizia QUI ), l'edificio scolastico della Provincia, a base quadrata lascia oggi spazio a una linea, con una forma più aperta e tendente verso l'esterno.

Un cambio considerato più funzionale che è stato gradito anche dall'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio. Non è stata modificata la volumetria dell'edificio che continuerà ad ospitare 10 aule su un piano fuori terra. Il nuovo edificio sarà costruito nell'area alle spalle dell'attuale scuola, andando a eliminare il campetto da calcio più piccolo e altri edifici in pessime condizioni.

Il nuovo alberghiero si inserisce all'interno del percorso di riqualificazione immaginato per il compendio delle ex Caserme di Taggia. Dai rendering emerge che l'edificio poggerà su una nuova pavimentazione oltre a essere contornato da numerose alberature.

Inoltre, se il Comune di Taggia, riuscirà ad ottenere i fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in futuro, dovrebbero essere realizzati anche altre due opere nelle immediate vicinanze del nuovo Alberghiero: un asilo nido capace di servire non solo il territorio tabiese ma anche di rispondere alle necessità delle famiglie dei comuni limitrofi; un palazzetto dello sport che potrebbe tornare utile alle numerose associazioni sportive che insistono su questo comune.