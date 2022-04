Sanremo: imprevisto alle palificazioni del Palasport di Pian di Poma, dal Comune confermano la regolarità dell'intervento

Piccolo imprevisto tecnico per il Palasport in corso di costruzione a Pian di Poma di Sanremo. Dal Comune matuziano viene confermato che i lavori stanno proseguendo regolarmente ma, alcune delle palificazioni non sono riuscite a raggiungere i 15 metri di profondità, fermandosi a 14 e incontrando la roccia.

Si tratta solo di alcune palificazioni delle 250 previste per la struttura che in fase di costruzione. Secondo quando confermato da palazzo comunale è stato dato mandato a un geologo, che ha già consegnato la relazione in merito. Da fonti ufficiose sembra che non ci sarebbero comunque problemi strutturali, fermando alcune palificazioni a 14 metri.

Per scrupolo la direzione lavori ha comunque chiesto un parere dal geologo e, anche in relazione al crono programma non cambia nulla sulla pianificazione dell’intervento che, lo ricordiamo, porterà alla costruzione del palasport matuziano, atteso da oltre 50 anni nella città dei fiori.