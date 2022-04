Imperia: giovedì il convegno provinciale per il progetto "Pays Ecogetiques"

Giovedì prossimo dalle 10 nella sala consiliare della Provincia si terrà un incontro incentrato sulla transizione energetica nelle Amministrazioni pubbliche. Sarà l'occasione per fare il punto sul progetto transfrontaliero “Progetto Pays Ecogetiques, - PITER Pays-Sages”– finanziato con fondi FESR attraverso il P.O. Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020”.



"La giornata proseguirà sempre in tema, nel pomeriggio, con le visite guidate all’ I.T.I “Galilei” di Imperia, in via Santa Lucia, il cui edificio è un esempio di buone pratiche in quanto a transizione energetica. - sottolineano dalla Provincia aggiungono - Si ricorda che la Provincia di Imperia è partner del progetto in questione, nonché ente responsabile delle attività sperimentali di buone pratiche di efficientamento energetico avviate nell’ambito del progetto. Sul territorio provinciale sono stati cinque i Comuni che hanno partecipato ai corsi sul tema: sono i Comuni di Imperia, Ventimiglia, Pietrabruna, Pontedassio e Cervo".