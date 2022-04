Sanremo: in vista dell’estate lavori anti incendio a San Giovanni - Merizzo, cima Bignone e galleria Bajardo

La stagione calda si avvicina e, come ogni anno, il Ponente si prepara per contenere il rischio di incendi nelle zone maggiormente in pericolo.



Negli ultimi giorni il Comune di Sanremo ha approvato la spesa di circa 70 mila euro per l’adeguamento funzionale del sistema di infrastruttura di protezione contro gli incendi nelle zone San Giovanni - Merizzo, cima Bignone e galleria Bajardo. I lavori sono stati affidati alla ditta ‘Silvestri’ di Verezzo.

Ogni estate il Ponente viene troppo spesso attraversato dai roghi che mettono a rischio la macchia mediterranea oltre ai tanti residenti dell’entroterra. I sistemi di protezione sono quindi cruciali per fronteggiare una piaga che, da sempre, fa danni incalcolabili.