Diano Marina: giovedì sera in Comune una conferenza su “Ukraina: una guerra che ci tocca da vicino”

L’amministrazione comunale di Diano Marina organizza, per giovedì sera alle 21 nella sala del Consiglio, la conferenza “Ukraina: una guerra che ci tocca da vicino”.

Il consigliere comunale, il Generale Marcello Bellacicco, si è offerto in qualità di relatore, per comprendere meglio ciò che sta avvenendo in Ucraina e i risvolti non solo in chiave militare, umanitaria ed economica, ma anche cosa potrebbe accadere e cambiare nell’assetto geopolitico mondiale in un futuro ormai prossimo.

“Siamo convinti che – dice il Presidente del Consiglio Bregolin - in un momento tanto difficile, il senso di responsabilità debba prevalere sulle parti e superare gli steccati della maggioranza e della minoranza consiliare, riteniamo, pertanto,sia un onore ed una fortuna per la nostra comunità poter disporre per una serata dell’esperienza in campo militare del nostro consigliere. Invitiamo la cittadinanza, seppur ancora nel rispetto delle norme anti covid, a partecipare a questa importante iniziativa”.