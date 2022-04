Taggia: il prossimo weekend, appuntamento con il Torneo dell'Oliva Taggiasca alla palestra Ruffini

Sabato 9 e domenica 10 aprile la palestra Ruffini di Taggia si riempirà di piccoli cestisti, provenienti da Liguria e Piemonte, per onorare l'Oliva Taggiasca, i produttori e gli artigiani del territorio con due tornei di minibasket (categorie Scoiattoli e Aquilotti).

L'iniziativa è alla seconda edizione e si inserisce in un weekend in cui Arma e Taggia aprono la stagione delle manifestazioni. Chiara Cerri e Raffaello Bastiani sposano l'evento: "Negli stessi giorni il Barrel on the Beach sul litorale e poi Meditaggiasca Expo Valle Argentina - Armea, l'importante kermesse cittadina di cui questo torneo organizzato dall'Olimpia Basket può rappresentare sicuramente un assaggio".



Il programma prevede la diretta dal mattino di tutte le minipartite sui canali facebook e youtube olimpiabasketarmataggia, con le premiazioni della categoria Aquilotti al sabato pomeriggio e quelle della categoria scoiattoli la domenica pomeriggio (verranno consegnati gadget e prodotti tipici locali ai partecipanti e piccoli premi simbolici). Domenica pomeriggio è prevista anche una partitella dimostrativa dei ragazzi del progetto Tiri Liberi, la neo-nata squadra di pallacanestro inclusivo in collaborazione con Anffas Onlus Sanremo.

Il torneo può essere seguito da tutti nel palazzetto di Salita S. Cristoforo (da oggi la capienza delle tribune è portata al 100% ma occorre ancora mostrare il green pass base per poter assistere alle manifestazioni sportive) oppure sui canali social dell'Olimpia".