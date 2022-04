Nella Città dei Fiori si sfidano i campioni della racchetta con il Torneo ATP Challenger al Tennis Sanremo: "Una grande emozione ripartire da quest'evento importante" (Foto e Video)

La Città dei Fiori torna a ospitare il grande tennis internazionale con il Torneo ATP Challenger Sanremo in programma da domenica a sabato 9. La casa del prestigioso torneo sarà il Tennis Sanremo che, proprio nel 2022, compie i suoi 125 anni di vita. L’evento ha la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis, il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Casinò di Sanremo, Coni e Federtennis.

Questa mattina il presidente Matteo Civarolo ha aperto le porte del Tennis Sanremo per la presentazione del torneo. Con lui anche l’assessore allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi.



Domenica e lunedì sono in programma le qualificazioni mentre sabato 9, dalle 11, andranno in scena le finali. Martedì primo e secondo turno singolare e primo turno del doppio, mercoledì ottavi di finale del singolo e primo e secondo turno del doppio, giovedì quarti di finale di singolare e doppio, venerdì semifinali di singolare e doppio (a partire dalle 11), sabato finale del singolare alle 11 e del doppio alle 14.

I campi di corso Matuzia 28 saranno a ingresso libero per un prestigioso torneo internazionale di singolare maschile con montepremi pari a 45.000 euro.

Il tabellone di qualificazione vedrà confrontarsi 24 giocatori (3 wild card). Il tabellone di singolare sarà composto da 32 giocatori (4 wild card). Il tabellone di doppio sarà formato da 24 coppie (2 wild card). Il vincitore del torneo totalizzerà 80 punti ATP.



A Sanremo sono attesi i grandi nomi del tennis e molti talenti emergenti.

I fari saranno puntai su Gianluca Mager (best ranking 65 ATP), classe 1994 nato e cresciuto a Sanremo e allenato dal Sanremo Tennis Team del responsabile tecnico Matteo Civarolo. La quotata entry list vede protagonista anche il 18enne danese Holger Rune, il più giovane tennista tra i primi 100 ATP. Attenzione anche a Flavio Cobolli, romano, 19 anni, 165 ATP e fresco vincitore del Challenger di Zadar in Croazia. Il 33enne lettone Ernests Gulbis, nel 2014 tra i primi 10 tennisti ATP, va a caccia di un risultato prestigioso per riavvicinarsi alla vetta delle classifiche mondiali. Thomas Fabbiano (best ranking 70 ATP) è uno dei più talentuosi tennisti italiani, attualmente di casa al Tennis Sanremo dove si allena anche il 21enne Matteo Arnaldi, attualmente 355 ATP. Occhio anche al 31enne francese Pierre-Hugues Herbert (best ranking 36 ATP, attualmente 11) e all'olandese Robin Haase (best ranking 33 ATP).

LE INTERVISTE: