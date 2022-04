Taggia: da oggi, concessioni gratuite suolo pubblico per ampliamento déhors

“A partire da oggi, venerdì 1 aprile 2022 gli esercizi di ristorazione (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ecc.), di cui all’art.5 Legge 25 agosto 1991 n° 287, potranno presentare le istanze di ampliamento dei déhors su suolo pubblico al Comune di Taggia”. Ad informarne è il Consigliere incaricato ai rapporti con Associazioni di Categoria Avv. Chiara Cerri che continua: “La domanda potrà essere inoltrata in via telematica al comune e non sarà soggetta a imposta di bollo fino al 30.06.2022”.

L’avviso pubblico e il relativo modulo sono reperibili al link https://comune.taggia.im.it/component/content/article/92-atto-amministrativo/1771-ampliamento-dehors-dal-1-4-2022-al-30-09-2022.html?Itemid=101.

L’istanza, scaricabile dal link sopracitato, potrà essere presentata in forma semplificata sino al 30 giugno 2022 al seguente indirizzo p.e.c comune.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@comune.taggia.im.it allegando la planimetria.

La documentazione verrà sottoposta al vaglio degli uffici comunali competenti per verificarne la fattibilità ai fini del rilascio della concessione a titolo gratuito.

I beni mobili utilizzabili ai fini dell’ampliamento possono essere, a titolo esemplificativo, tavolini, sedute e ombrelloni.

1. Coloro che sono interessati a mantenere la precedente concessione di ampliamento della superficie (scaduta 31.03.2022) devono obbligatoriamente presentare una nuova istanza.

2. Coloro che sino ad oggi non hanno ancora presentato alcuna istanza possono presentare la domanda di ampliamento di suolo pubblico in via telematica nelle modalità sopra indicate.

“Ci tengo a sottolineare che – conclude il Consigliere Cerri - questa misura di agevolazione interessa il suolo pubblico ma che l’amministrazione, insieme agli uffici competenti, si sta impegnando a predisporre una misura analoga per il periodo estivo anche a favore degli esercizi commerciali insistenti su area demaniale”.