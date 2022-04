Pesca, incontro al Ministero delle Politiche Agricole tra le categorie e il sottosegretario Battistoni

“E’ stata consegnata al Sottosegretario una nota in cui è stato effettuato il quadro delle diverse problematiche afferenti la pesca in Liguria. Certamente il tema dei gamberi di profondità è stato quello al centro della discussione anche in considerazione dell’imminente uscita del decreto che ne disciplinerà la pesca. Abbiamo esternato al Sottosegretario tutte le nostre preoccupazione non solo perché si avranno conseguenze per il settore della pesca ma altresì per la ristorazione e il turismo, settore che per la nostra regione sono strategici. E’ impensabile che i ristoranti liguri debbano acquistare gamberi provenienti da fuori regione quanto la risorsa è ben presente nel nostro mare e quando abbiamo pescherecci che in questi anni si sono specializzati ed hanno anche effettuato investimenti importanti proprio per la selettività. Le barche liguri effettuano battute di pesca giornaliere ed esercitano una pesca di tipo tradizionale: è importante che tali aspetti siano presi in debita considerazione non solo per il gambero rosso ma anche per il tonno” sottolinea Lara Servetti, responsabile regionale di Legacoop Liguria Agroalimentare, che ha fatto parte della delegazione intervenuta a Roma insieme ad Augusto Comes, responsabile regionale Confcooperative Fedeagri Liguria, Isabella Piergiovanni, armatrice sanremese di un peschereccio, Loris Volpe giovane pescatore sanremese.