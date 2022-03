Coronavirus: con 181 nuovi casi aumentano i positivi in provincia, ora sono 1.933. Morta una donna di 87 anni all’ospedale di Sanremo

Sono 1.524 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 12.133 tamponi effettuati tra molecolari (3.193) e antigenici rapidi (8.940). Il tasso di positività è al 12,56%.

Sono 181 i nuovi positivi in provincia di Imperia, 224 a Savona, 838 a Genova e 274 a La Spezia.

Due le vittime in regione tra le quali una donna di 87 anni all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.



I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.367.069 (+3.193)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.729.302 (+8.940)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 385.347 (+1.524)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.877 (+162)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.933 (+44)

Savona 2.661 (-7)

Genova 9.152 (+102)

La Spezia 3.062 (+16)

Residenti fuori regione o estero 385

Altro o in fase di verifica 529

Totale 17.877

Ospedalizzati: 250 (-21); 7 in terapia intensiva*

Asl1 31 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl2 54 (-7); 1 in terapia intensiva

San Martino 39 (-4); 3 in terapia intensiva

Galliera 44 (-3); 1 in terapia intensiva

Gaslini 4 (+1)

Villa Scassi 28

Asl4 Sestri Levante 16 (-2)

Asl4 Lavagna 7; 1 in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 27 (-5)

* 0 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 17.608 (+179)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 362.276 (+1.360)

Deceduti: 5.194 (+2); una donna di 87 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 56

Asl2 113

Asl3 714

Asl4 30

Asl5 138

Totale 1.051



Dati sulle dosi di vaccino 31/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.531.324

Somministrati: 3.453.323

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%