Bordighera: 'Casa della comunità', la FOS chiede a Regione di intervenire in tempi brevi

Il 26 febbraio 2022 nella Sala della Federazione Operaia Sanremese si è svolto un confronto sulla istituzione e realizzazione delle “Case della Comunità” in Asl1 mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR. La Regione Liguria ha predisposto ed inviato al Ministero della Salute una proposta (sulla base delle risorse attualmente messe a disposizione dal Ministero) per la realizzazione, entro il 2026, di n. 5 “Case della Comunità” nel Territorio di Asl1.



"Il Gruppo di Cultura Politica della FOS, nell'introdurre il confronto propose la necessità di realizzare una 6° “Casa della Comunità” all'interno della nuova palazzina (ormai completata) alle spalle del Saint Charles. - ricordano dalla FOS - Tale nostra proposta è risultata essere coerente con la posizione del Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco rispetto all'utilizzo di una parte della palazzina già pronta per realizzare la “Casa della Comunità” di Bordighera. Inoltre condividiamo l'affermazione del Dott. Falco, rispetto alla possibilità che questa “Casa della Comunità” (con molto anticipo e in forma sperimentale) potrebbe essere la prima ad entrare in funzione sul Territorio di Asl1".



"Nello stesso tempo riteniamo opportuno ricordare che nella Città di Bordighera, da anni, è prevista la realizzazione di un Palazzo della Salute, per cui l’utilizzo della palazzina già pronta come Casa della Comunità è pienamente coerente con lo spirito della missione 6 “Salute” del PNRR in materia di Medicina di Prossimità. - aggiungono - Il Gruppo di Cultura Politica della FOS, considerato che dal 28 febbraio non è stata presa nessuna iniziativa concreta, ritiene utile evidenziare che le due questioni (il rilancio dell'Ospedale di Bordighera e l'istituzione della “Casa della Comunità”) possano essere poste ambedue e contestualmente sul tavolo del confronto con la Regione e Asl1".



"Tale possibilità è supportata da due dati di fatto. Il primo: il ruolo della “Casa della Comunità” è completamente diverso e in nessun modo sostitutivo del ruolo che dovrebbe svolgere l'Ospedale Saint Charles. Il secondo: si tratta di una opportunità per la Medicina di Prossimità, per di più a breve termine, che non può essere persa. Sulla base dei dati di fatto appena enunciati, il Gruppo della FOS - tenuto conto del confronto avvenuto durante l'incontro del 26 febbraio e le prese di posizione del Presidente della Regione e del Direttore Generale di Asl1- avanza due appelli. Il primo: gli Assessori e i Consiglieri Regionali della Liguria (che fanno riferimento al Territorio di Asl1) si facciano carico di una iniziativa presso il Presidente e Assessore Toti, affinché venga data alla Dirigenza di Asl1 la possibilità di istituire (in forma sperimentale e il prima possibile) una “Casa della Comunità” nel compendio Ospedaliero di Bordighera. Il secondo: il gruppo di Medici di Medicina Generale del Distretto Intemelio disponibili formalizzi il proprio interesse e predisponga, in accordo con la Direzione di Asl1, un progetto pilota rispetto alla gestione della “Casa della Comunità” di Bordighera".



"In conclusione, l'istituzione e la realizzazione (in tempi brevi e in via sperimentale) di una “Casa della Comunità” a Bordighera è cosa possibile, perché non incide sulle procedure e sui finanziamenti che fanno riferimento al PNRR e non pregiudica, in alcun modo, il rilancio del Saint Charles indipendentemente dalla sua futura gestione privata o pubblica. Con questa seconda presa di posizione, riteniamo di aver ulteriormente contribuito alla definizione di una proposta che potrà determinare un significativo miglioramento della Sanità sull'intero Territorio di Asl1" - chiosano dalla FOS.